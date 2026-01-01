Debido a la ola de violencia en la región del Catatumbo, registrada en las últimas horas, y a la disputa entre los grupos armados ilegales del ELN y el Frente 33 de alias Calarcá, que se disputan de manera violenta el control de las economías ilegales, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio de Tibú, Norte de Santander.

Leer más: Gobierno fija el valor que se pagará por cada afiliado al sistema de salud en 2026: así quedó el aumento de la UPC

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló, a través de su cuenta de X, que: “activamos una respuesta inmediata, coordinada y contundente para proteger a la población y mantener el control institucional del territorio”.

De igual manera, el jefe de la cartera señaló que el PMU se instaló “con la Gobernación, los alcaldes locales y el Ministerio Público, desde donde se realiza seguimiento permanente a las afectaciones que enfrentan las comunidades y se brinda acompañamiento a la caravana humanitaria con destino a Filo Gringo”.

El ministro Sánchez indicó además que se reforzó la presencia de uniformados de la Policía y del Ejército en los cascos urbanos, así como en las zonas rurales, mediante la operación Esparta, la Segunda División y la Fuerza de Tarea Vulcano.

Ver también: Expertos piden tener cuidado al demandar el aumento del salario mínimo dictado por Petro para 2026

“Asimismo, desplegamos unidades especializadas de investigación e inteligencia, ingresamos camionetas blindadas y motocicletas para fortalecer la seguridad y activamos apoyo helicoportado para facilitar el ingreso de tropas al poblado”, añadió el jefe de la cartera de Defensa.

El mindefensa hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho que ponga en riesgo a las comunidades.