La juez 79 de control de garantías de Bogotá rechazó la solicitud de libertad por vencimiento de términos presentada a favor de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, quien permanece vinculada al escándalo de corrupción que salpica a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Asimismo, durante la audiencia, la funcionaria judicial explicó que la petición de la defensa no cumple con los tiempos exigidos por la ley, los cuales establecen un mínimo de 240 días para que proceda este beneficio. Según precisó, dicho plazo aún no se ha completado en este proceso.

“No está llamada a prosperar la causal de libertad por vencimiento de términos, invocada por parte de la defensa de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Noa, porque se requiere de 240 días y se reitera, en este momento apenas para la judicatura han transcurrido 158 días de esos 342 que desde el 24 de enero hoy han pasado”, manifestó.

La solicitud fue presentada por el abogado Mauricio Camacho, quien alegó que el periodo legal para mantener privada de la libertad a su defendida ya había sido superado. No obstante, el despacho concluyó que los requisitos legales no se configuran en este caso.

Cabe recordar que en septiembre del año 2025 la Fiscalía General de la Nación formuló acusación formal contra Ortiz por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, dentro de las investigaciones que se adelantan por presuntas irregularidades en la UNGRD.