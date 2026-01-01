El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia se pronunció el pasado 31 de diciembre sobre las excarcelaciones en Venezuela, anunciadas por el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario.

La Cancillería indicó que, “a la fecha, no ha sido notificada oficialmente que, dentro de dichas excarcelaciones, se encuentren nacionales colombianos que estuviesen detenidos en el vecino país”.

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano aseguró que “realiza un monitoreo permanente de la situación a través de su Embajada y consulados en Venezuela”.

De igual manera, Colombia señaló que mantiene canales de diálogo activos con las autoridades venezolanas “dirigidos a extender las solicitudes de información pertinentes y abogar por el respeto al debido proceso de sus connacionales, en estricto apego a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963″, se lee en el comunicado.