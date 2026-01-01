El reciente anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, sobre la posible repatriación de cerca de $200 billones en ahorros de fondos de pensiones privados en el exterior ha generado un intenso debate en la opinión pública y entre líderes políticos.

Lea más: Un uniformado fue asesinado en medio de un procedimiento policial en Villavicencio

El exalcalde de Bogotá y aspirante a la Presidencia, Enrique Peñaloza, fue uno de los primeros en pronunciarse, asegurando que la medida equivaldría a “robarle la pensión a los ciudadanos”. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aclaró que “Los ahorros de los trabajadores que se repatrien, si quieren ellos mismos, continuarán en sus fondos, pero no se exportará su esfuerzo como capital en otro país”.

En medio de la discusión, Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF) y exfuncionaria del gobierno actual, cuestionó la rapidez de la iniciativa.

Según Higuera, la repatriación de grandes sumas de dinero debe estar respaldada por estudios técnicos, económicos y jurídicos, y no realizarse de manera apresurada.

Ver más: El whisky, ron y aguardiente también tendrán aumento en sus precios tras IVA del 19% declarado por emergencia económica

“Yo comparto su visión de un país más justo y equitativo. Pero no a la brava ni a las malas. Debe haber simulaciones técnicas, económicas y jurídicas, actuariales. Cuando dirigía la URF ese era mi compromiso. Pero traer dinero por traerlo no es responsable con los colombianos. Eso de que traigan en 6 meses 125 billones, que era la propuesta, era algo fatal. Por no hacerlo así, me tuve que ir. Sea usted responsable con los colombianos, escuche por favor y asesórese bien antes de tomar decisiones”.

Presidente Petro:

Cuando traté de explicárselo al ministro Ávila, no me escuchó.

Por supuesto que invertir en el país tiene muchas cosas positivas.

Sinembargo la diversificación protege el capital.

Yo comparto su visión de un país más justo y equitativo.

Pero no a la brava ni a… https://t.co/0b3nQxaIDu — Mónica Higuera Garzón (@monica_higuerag) January 1, 2026

En respuesta, el presidente Petro reconoció la preocupación de la exfuncionaria y aseguró que la repatriación se llevará a cabo de forma gradual.

“Usted tiene razón en que no puede ser de un solo golpe el retorno de recursos al país, sino gradual. Hay que comenzar con que no sale más dinero y un plan, de acuerdo a la liquidez de los recursos, de desinversión en el exterior e inversión interna. Que no es robo del Estado, como dicen, porque los mismos administradores privados seguirán controlando el saldo de ahorro de sus cuentahabientes laborales.” Escribió en su cuenta de X.

Lea también: Puente de Reyes Magos en 2026: ¿se celebrará el 6 de enero?

El mandatario añadió que los recursos que regresen se destinarán a proyectos de largo plazo como “ferrocarriles, fibra óptica central y submarina y construcción de vivienda nueva y mejoramiento de la existente. Se le llama a eso Capital fijo”.