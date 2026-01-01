El calendario laboral de Colombia inicia el 2026 con dos días festivos.

Estas fechas corresponden al Año Nuevo, que es este jueves 1 de enero y a la celebración de los Reyes Magos, que es el 6 de enero pero fue trasladada al lunes 12 para crear un puente festivo.

Es decir, el festivo de Reyes Magos no se celebra el 6 de enero, como ocurre en otros países, sino que se mueve al lunes siguiente.

¿Por qué el Día de Reyes se traslada al lunes al lunes 12 de enero?

El traslado de algunos festivos en Colombia se rige por la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani. Esta norma permite mover ciertas celebraciones religiosas y cívicas al lunes más cercano con el objetivo de facilitar fines de semana largos.

La medida busca mejorar el descanso de los trabajadores, facilitar la planificación familiar y estimular el turismo interno, especialmente en temporadas de baja demanda.

Los de los Santos Reyes Magos

No todos los días festivos pueden moverse de fecha. La ley establece que celebraciones de alto valor histórico o simbólico permanecen fijas en el calendario.

Estos días son de suma importancia porque las personas aprovechan a coger un puente festivo largo y activar el turismo.

Para 2026, Colombia contará con 18 días festivos en total, de los cuales 12 caerán en lunes, lo que representa una oportunidad para planear viajes cortos, descanso y actividades familiares.