Mediante labores de inteligencia y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional, agentes del grupo Goes y Gaula, capturaron a un hombre que presuntamente estaría involucrado en el intento de hurto a un vehículo de valores en horas de la mañana de este martes 30 de diciembre, en el kilómetro 66 de la vía Riohacha-Santa Marta, en jurisdicción del corregimiento de Camarones, zona rural de la capital de La Guajira.

El operativo se desarrolló mediante diligencia judicial en el barrio Minuto de Dios, donde se logró la incautación de material bélico a presuntos integrantes de un Grupo Armado Organizado.

Durante esta acción fueron incautados tres fusiles calibre 5.56 con cuatro proveedores dos pistolas y cuatro proveedores para las mismas, un revólver calibre 38, 138 cartuchos de diferentes calibres y dos inhibidores de señal.

Según las investigaciones, este material habría sido utilizado en el intento de hurto al vehículo de valores de la empresa Prosegur Ltda.

Dentro de los elementos incautados se logró la recuperación de un revólver calibre 38, el cual había sido hurtado a los funcionarios de la empresa durante el hecho delictivo.

El otro capturado

Como ya lo había adelantado EL HERALDO, el otro procedimiento se llevó a cabo en el lugar de los hechos, donde fue capturado en flagrancia un hombre de 39 años de edad, a quien le incautaron un inhibidor de señal, una granada de aturdimiento, además de herramientas y material logístico presuntamente utilizados para la ejecución del delito.

Los capturados y elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.