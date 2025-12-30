Luego de un intercambio de disparos y reacción de funcionarios del Inpec y uniformados de la Policía Nacional, fue capturado un hombre presuntamente implicado en el intento de hurto a un vehículo de valores en el kilómetro 66 de la vía Riohacha-Santa Marta, en jurisdicción del corregimiento de Camarones, zona rural de la capital de La Guajira.

Según la información suministrada por la entidad policial, varios sujetos intentaron cometer el hurto a un vehículo de la empresa de valores Prosegur que realizaba un traslado de dinero sobre la Troncal del Caribe.

Se conoció que los individuos instalaron una especie de retén con conos de tránsito, para detener la marcha del automotor objeto del hurto.

Durante el hecho, los sujetos intimidaron y amordazaron a los funcionarios de la empresa transportadora de valores y hurtaron dos escopetas y un revólver, sin embargo, la situación fue alertada por funcionarios del Inpec que se movilizaban por la zona en una remisión y que, al percatarse de lo ocurrido, sostuvieron un enfrentamiento con los delincuentes, lo que no permitió el hurto del dinero que era transportado.

Al lugar llegaron unidades policiales, quienes hicieron efectiva la captura de un extranjero de 39 años de edad, a quien le hallaron un teléfono celular que presuntamente estaba siendo utilizado para comunicarse con las personas que adelantaban el intento de hurto.

El privado de la libertad fue dejado a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones para establecer la plena responsabilidad de los demás implicados en este hecho.

