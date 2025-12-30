El Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla concedió la libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico e hijo de la reconocida exempresaria de loterías, Enilce del Rosario López Romero, fallecida en enero de 2024.

‘Gatico’ fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, tras establecer que cumple los requisitos legales exigidos por el Código Penal para acceder a este beneficio judicial .

Alfonso López fue sentenciado inicialmente en 2014 a 468 meses de prisión como determinador de un homicidio agravado, pena que posteriormente fue reducida a 351 meses de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá en 2017. La condena quedó en firme tras la inadmisión de la demanda de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el despacho judicial, el condenado ha cumplido más de las tres quintas partes de la pena, teniendo en cuenta el tiempo efectivo de privación de la libertad, las múltiples redenciones por trabajo y estudio, así como la aplicación del principio de favorabilidad normativa. Según el auto, a octubre de 2025 Alfonso López registraba 229 meses y 18 días de pena cumplida.

El juzgado también valoró “de manera favorable” su comportamiento durante el tratamiento penitenciario, el concepto positivo emitido por el Consejo de Disciplina del Establecimiento Penitenciario El Bosque, así como la existencia de arraigo familiar y social, elementos que permitieron concluir que no resulta necesaria la continuación de la ejecución de la pena en un establecimiento carcelario.

Vale mencionar que esta decisión se da mientras el hijo de ‘la Gata’ permanece bajo prisión domiciliaria por enfermedad grave “e incompatible con la vida en reclusión”, beneficio que fue ratificado en instancias judiciales previas y sustentado en valoraciones del Instituto Nacional de Medicina Legal.

El auto establece que el tiempo restante de la condena será asumido como periodo de prueba, durante el cual Alfonso López deberá cumplir las obligaciones impuestas por la autoridad judicial.