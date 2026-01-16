Recientemente se conoció que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico asumió la investigación sobre el caso de Jorge Luis Alfonso López, también conocido como ‘El Gatico’, hijo de la fallecida empresaria Enilce López Romero.

Dichas pesquisas estarían relacionadas tras la decisión adoptada el pasado 29 de diciembre por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla al concederle la libertad condicional a ‘El Gatico’.

‘Gatico’ fue condenado por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, tras establecer que cumple los requisitos legales exigidos por el Código Penal para acceder a este beneficio judicial.

Inicialmente, Alfonso López fue sentenciado inicialmente en 2014 a 468 meses de prisión como determinador de un homicidio agravado, pena que posteriormente fue reducida a 351 meses de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá en 2017.

La condena quedó en firme tras la inadmisión de la demanda de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el despacho judicial, el condenado ha cumplido más de las tres quintas partes de la pena, teniendo en cuenta el tiempo efectivo de privación de la libertad, las múltiples redenciones por trabajo y estudio, así como la aplicación del principio de favorabilidad normativa.

Según el auto, a octubre de 2025 Alfonso López registraba 229 meses y 18 días de pena cumplida.

Aunque la decisión judicial adoptada antes de que concluyera 2025 se sustentó en consideraciones como buen comportamiento, arraigo familiar y actividades laborales y académicas desarrolladas en prisión, la Comisión de Disciplina Judicial estima que existen razones suficientes para examinar esa actuación.

Por tal motivo, la presidenta de la Seccional Atlántico ordenó compulsar copias con el fin de que se investigue la conducta de la funcionaria y el asunto sea asignado, a la mayor brevedad, a la primera instancia disciplinaria.