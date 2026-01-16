En horas de la tarde este jueves 15 de enero se registró un ataque armado contra una chatarrería que dejó como saldo un hombre muerto.

Leer más: Las confusas versiones sobre el suspendido traslado de cabecillas a Barranquilla

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Giovani Alfonso Teherán Ramírez, de 42 años de edad, quien se desempeñaba como un reciclador.

De acuerdo con el reporte suministrado por la Policía, Teherán Ramírez se encontraba en el interior de un deposito de chatarra ubicado en el barrio Siete de Abril, localidad Metropolitana de Barranquilla.

En ese momento, a eso de las 3:49 p. m., la víctima estaba realizando el pasaje del material reciclaje recolectado durante la jornada cuándo, de repente, un sujeto que se movilizaba en una moto arribó hasta el sitio y disparó contra la reja del establecimiento.

En medio de la balacera, el hombre de 42 años fue alcanzado por un proyectil, por lo que rápidamente fue auxiliado y trasladado hasta el Paso Santa María, donde desafortunadamente ingresó sin signos vitales.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este homicidio.

No obstante, el propietario de la chatarrería manifestó que, el pasado 13 de diciembre de 2025, había recibido mensajes extorsivos a través de su teléfono móvil, pero hizo caso omiso a los mismos.

Asimismo, las autoridades informaron que el hoy occiso no registraba anotaciones judiciales en el SPOA.