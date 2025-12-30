Un borrador de circular externa que la Superintendencia Financiera de Colombia publicó para comentarios revela el ajuste de tarifas que el Gobierno nacional planea implementar en 2026 para el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

El Soat es un seguro obligatorio para todos los vehículos automotores que transiten por el territorio nacional, ampara los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito, incluye los vehículos extranjeros que circulan por el territorio nacional y excluye aquellos que se movilizan por vías férreas y la maquinaria agrícola.

De acuerdo con el documento, cuyo contenido puede cambiar tras los comentarios de la ciudadanía, el objetivo de la medida es “ajustar las tarifas máximas del Soat aplicables a partir del 1 de enero del año 2026 en atención a los principios de equidad, suficiencia y moderación”.

El ajuste tarifario impacta a todos los nueve tipos de vehículos que hacen parte del parque automotor nacional, que a su vez se subdividen en subtipos, obteniendo las 37 categorías.

A partir del 2026 se calcularía el seguro del Soat con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), que es la medida de valor que permite ajustar los valores contenidos en las disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Mediante la resolución 100152176-0707 del 18 de noviembre de 2025, la Dian estableció que el valor de la UVT para 2026 será de $52.374.

Precio del Soat para 2026

Según las proyecciones, para las motocicletas de menos de 100 cc la tarifa aumentaría de $243.700 a $256.240.

Mientras que para las motos de entre 100 y 200 cc el ajuste sería de $326.600 a $343.336.

Los taxis de menos de 1.500 cc y con hasta nueve años de antigüedad tendrían que costear una subida que pasaría de $268.200 a $281.929.

Por su parte, los carros particulares de menos de 1.500 cc y con hasta nueve años de antigüedad tendrían una disminución en la tarifa, quedando en $442.440.

Las cifras oficiales serían anunciadas por el Gobierno este miércoles 31 de diciembre.

Petro propone que el Soat pase a ser un impuesto

En medio de la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro hizo la propuesta de intentar cambiar la manera en cómo funciona el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

El mandatario aseguró que pretende que este seguro se cobre a los ciudadanos como un impuesto. En otras palabras, que se fundamente como una obligación dentro de los recursos del Estado y que no solo sea un mecanismo voluntario.

“Yo quiero que el Soat, Germán, sea impuesto, y que la capacidad del carro sea más aguda para cobrar el Soat, es decir, las motos y pequeños vehículos disminuyen lo que deben pagar por SOAT y aumentan los cuatro puertas”, le dijo al ministro de Hacienda, Germán Ávila.