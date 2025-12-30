BOGOTÁ. La Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico advirtió que la cuota de administración en los conjuntos residenciales y edificios subiría hasta un 20 % tras el polémico incremento del salario mínimo para 2026 decretado por el gobierno del presidente Gustavo Petro en $2 millones.

Lea: Viviendas de interés social costarían aproximadamente $49 millones más con el aumento del salario mínimo

El gremio advirtió que aunque es importante mejorar los ingresos de los trabajadores, un incremento por encima de la inflación y la productividad impactaría de manera significativa a sectores como la propiedad horizontal.

Esto porque se trata de un sector que no cuenta con altos márgenes de rentabilidad ni apoyos estatales.

Lea: El precio del huevo podrá aumentar para el 2026 con el nuevo salario mínimo

Indicó en este sentido que los contratos de vigilancia privada podrían aumentar entre un 18% y un 25%, mientras que los servicios de aseo y conserjería tendrían incrementos entre el 15% y el 22%.

Por ello, las cuotas de administración de conjuntos residenciales y edificios podrían subir, en promedio, entre un 12% y un 20% el año entrante.

Lea: Salario mínimo 2026: ¿Cómo quedaría la pensión para quienes ganan un mínimo en Colombia?

Lo anterior dependiendo del nivel de dependencia de estos servicios en estos lugares.

La Lonja del Atlántico sostuvo que más del 70% del valor de estos contratos corresponde a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, los cuales están directamente indexados al salario mínimo.

Lea: Minhacienda anunció los nuevos impuestos que se decretarán por la emergencia económica

A raíz de estas alertas, el gremio hizo un llamado al Gobierno para que se diseñen políticas públicas y medidas de alivio que beneficien al sector, especialmente a los proyectos inmobiliarios de estratos 1, 2 y 3.