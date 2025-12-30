Los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila, anunciaron este martes en rueda de prensa desde la Casa de Nariño que se decretarán en las próximas horas los nuevos impuestos de la emergencia económica y que se están diseñando medidas de alivios a las microempresas que se verán afectadas por el aumento del salario mínimo del 23,7% para 2026.

“Se ha dicho que hay una relación directa entre inflación y aumento de salarios. Lo que debemos recordar es que el factor salarial es solo un factor de producción, es el principal factor de productividad. Pero desde el punto de vista de los costos de producción es solo un factor que podría tener un impacto en los precios finales de los productos de 0,6%, es decir es marginal”, dijo Sanguino.

Dijo en este punto que “nosotros estamos diseñando, con el ministro de Hacienda, algunas medidas que tienen que ver con alivios a la micro y a la famiempresa”.

No obstante, aseguró que “tenemos un ambiente económico favorable para dar este paso y estamos seguros y convencidos, desde el Gobierno Nacional, que estamos enviando un mensaje de justicia laboral y cierre de brechas”.

Por su parte, Ávila aseguró que el incremento del salario mínimo “pretende cerrar la brecha salarial que hay en Colombia” e indicó que, al efectuar el cálculo mensual, el aumento diario es de alrededor $10.000

El ministro de Hacienda aseguró que la única forma de mantener un crecimiento económico sostenido de por encima de 5% es aumentar la capacidad adquisitiva, lo cual se logra con el aumento de 23% al salario mínimo.

Y frente a los decretos reglamentarios de la emergencia económica adelantó que “hoy se emitirá el decreto de las medidas que acompañarán este decreto, tenemos cuatro capítulos, uno tiene que ver con renta y patrimonio, un incremento a la tarifa del impuesto al patrimonio, hasta ahora en 70 mil UVT es decir $3.600 millones y empezaba un 0,5 hasta el 2 por ciento, y lo bajamos desde los $2.000 millones hasta el 5 por ciento para patrimonios superiores a $100 mil millones, es decir 102 mil contribuyentes en el país, el 0,8 por ciento que hagan un mayor esfuerzo de contribución”.

Añadió el jefe de la cartera económica que “el sector financiero ha tenido una utilidad muy grande y podemos incrementar en impuesto de renta a personas jurídicas del sector, hoy tienen una sobretasa del 5 por ciento y hemos planteado que sea del 15 por ciento”.

“En materia de IVA mantendremos los criterios del 19% para los juegos de suerte y azar (...). Incrementaremos el IVA para licores del 5 al 19% para aguardiente, ron, whisky y todas las bebidas con alto contenido alcohólico, y hemos excluido la cerveza por el alto consumo social”, indicó.

En impuesto al consumo, dijo, “se vio la necesidad de incrementar el de licores y tabaco, del 16 al 19%, de productos de lujo en impoconsumo, y la importación de productos en plataformas hasta los 50 dólares”.

Ávila confirmó que el Gobierno también creó un nuevo impuesto para la exportación de petróleo.

“En total recaudaremos $11,2 billones”, aseguró.

Advirtió el ministro que “los fondos de pensiones deben revertir las inversiones que han hecho fuera del país, es un proyecto de decreto de repatriación de esos recursos que son los de los trabajadores y que hoy pueden financiar los proyectos de infraestructura, férreos, viales”.

Y anunció en este punto que “vamos a aplazar algunos proyectos viales en marcha que nos han congelado, el proyecto Mulaló Loboguerrero, estancado hace 15 años y que mantiene $2,4 billones depositados en una fiduciaria”.