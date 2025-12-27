En el barrio 20 de Diciembre, Fundación, Magdalena, hay conmoción y dolor por el lamentable feminicidio de una mujer identificada como Yasmin Wanipar, quien fue asesinada, aparentemente, por su pareja sentimental en Bogotá.

La fundanense había emigrado hace algunos años a la capital del país en búsqueda de mejores oportunidades laborales. Vivía en el sur de la ciudad con su actual pareja, quien la asesinó, según información de testigos, con arma blanca en medio de una fuerte discusión.

Autoridades no han dado una información oficial sobre los hechos ni tampoco si el señalado feminicida está bajo custodia. Aunque no se han conocido detalles, vecinos de Wanipar informaron que escucharon una fuerte discusión en el interior de la vivienda. Luego se toparon con la trágica escena y señalaron a su compañero sentimental, cuya identidad aún es desconocida, como el responsable, por lo que las investigaciones judiciales lo tienen como el principal sospechoso.

Familiares y amigos han manifestado su dolor por la repentina y lamentable partida de Yasmin Wanipar.

Violencia contra las mujeres en Colombia supera los 27.000 casos en 2025

Mientras se confirma un nuevo caso de feminicidio en el país, la Defensoría reveló una preocupante radiografía: más de 27.000 mujeres fueron víctimas de distintas formas de violencia en Colombia entre enero y noviembre de 2025.

La Defensoría contabilizó 111 feminicidios y 297 tentativas durante 2025, frente a los 171 feminicidios y 391 intentos registrados en 2024.

A pesar de la reducción, la entidad advierte que la violencia letal contra las mujeres sigue concentrándose en Caquetá, Amazonas y Casanare, departamentos con las tasas más altas por cada 100.000 habitantes.

El informe alerta sobre el incremento de los transfeminicidios, que pasaron de 20 casos en 2024 a 26 en 2025, lo que refleja la persistente vulnerabilidad de las personas trans frente a las violencias basadas en género.