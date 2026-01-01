Durante las primeras tres horas del plan piloto los 24 coches eléctricos acogieron a más de 500 personas que pasearon por las calles del Centro Histórico de Cartagena.

En promedio los nuevos coches recorrieron cuatro vueltas el martes 30 de diciembre en medio de paseos en los que los visitantes pudieron conocer sobre la historia de la ciudad y sus atractivos, sin maltrato animal.

Los recorridos gratuitos, en los cuales los coches eléctricos son conducidos por hombres y mujeres formados por el Distrito, hacen parte de un piloto de tres meses apalancado en cabeza del alcalde Dumek Turbay Paz, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria Municipal (Umata), la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), Secretaría General, Secretaría de Turismo, Apoyo logístico, Talento Humano y todo el acompañamiento distrital.

Los cartageneros y visitantes podrán accedan a los coches eléctricos en la modalidad de prueba piloto (gratuitamente), desde la Plaza de los Coches, Plaza de la Aduana, Plaza de Santo Domingo, Plaza de Santa Teresa o Parque de San Diego entre las 4:00 de la tarde y las 8:00 de la noche.

“Sin duda alguna, estamos marcando un antes y un después en la movilidad turística y sostenible de la ciudad, en aras de preservar los derechos de los animales. Nos llena de inmensa satisfacción ser testigos de esta nueva era, con un turismo sostenible y responsable, en la que ya muchos cartageneros y visitantes disfrutan en el plan piloto establecido. Cartagena, sin duda, siempre será el mejor plan”, destacó el alcalde Dumek Turbay Paz.