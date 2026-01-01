El municipio de Baranoa cerró el año 2025 con un nuevo homicidio. El terrible hecho ocurrió durante la tarde este miércoles 31 de diciembre en el barrio 11 de Mayo, exactamente en la calle 37 con carrera 18A.

La víctima fatal, quien fue identificada por las autoridades como Junior Llanos Ibarra, conocido popularmente por sus allegados como ‘El Pequeño’, se desempeñaba como cobradiario.

Según testigos, a eso de las 5:48 p. m., el joven se encontraba descansando en la terraza de su vivienda, mientras los demás vecinos disfrutaban y departían desde sus hogares el fin de año.

No obstante, la alegría pasó al temor cuándo dos personas, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta, se acercaron hasta el joven y, con arma de fuego en mano, le propinaron una ráfaga de disparos, para posteriormente darse a la fuga.

Gravemente herido, Llanos fue auxiliado por los vecinos de la comunidad, quienes lo trasladaron hasta el hospital local del municipio. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas este acaba falleciendo.

Frente a estos hechos, el comandante de la Estación de Policía Baranoa, en coordinación con oficiales de Policía Judicial y patrullas de vigilancia, adelanta labores de verificación, patrullaje y recolección de información que permitan esclarecer los móviles del caso y dar con la identificación, ubicación y captura de los responsables.

Es importante mencionar que, durante el año 2025, Baranoa registró alrededor de 35 homicidios, la mayoría bajo la modalidad de sicariato, dejando en evidencia la terrible escalada de violencia por la que atraviesa esta región.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que contribuya al esclarecimiento de estos hechos, comunicándose de manera oportuna a la línea de emergencia 123 o con la patrulla del cuadrante más cercano.