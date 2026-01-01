En horas de la tarde de este 31 de diciembre se registró el violento homicidio de un joven en el barrio Carrizal, localidad Metropolitana de Barranquilla.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Gustavo José Poso Estrada, de 19 años de edad.

Según el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, Gustavo José se encontraba conduciendo una motocicleta en el barrio antes mencionado a eso de las 2:27 p. m.

Durante el recorrido, el joven se detuvo en la esquina de la calle 51B con carrera 2B, momentos en los que sorpresivamente un sujeto que portaba un arma cortopunzante le propinó tres mortales heridas.

Malherido, Poso fue auxiliado por los moradores del sector, quienes lo trasladaron hasta el Paso 20 de Julio. Sin embargo, los médicos de turno informaron que el joven había ingresado sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

EL HERALDO conoció que al occiso le figuraba una anotación judiciales por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.

La Policía adelanta una investigación con el propósito de identificar al agresor y capturarlo para así esclarecer los móviles de este nuevo hecho de sangre que golpea a la comunidad.