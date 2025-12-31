En la tarde de este miércoles 31 de diciembre una persona fue hallada sin signos vitales en inmediaciones de la empresa Nevada Transportes Cootracolsur, ubicada en el barrio Los Almendros, Soledad.

Lea más: Capturan a alias Chocolate, presunto miembro de ‘Los Pepes’, por el homicidio de un mototaxista en El Bosque

El caso se registró en el sector conocido como ‘el caguan’, donde la víctima, quien vestía camisa negra y jean gris, se encontraba en plena vía pública cuando fue abordada por hombres que se movilizaban en una motocicleta. Según versiones preliminares, el parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó, dejándolo tendido en el lugar de los hechos.

Asimismo, moradores del sector alertaron a las autoridades, quienes informaron de manera preliminar que se trataría de una posible muerte violenta. Hasta el momento no se han entregado detalles oficiales sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias exactas en las que ocurrió el ataque.

Ver más: Hombre es hallado muerto en vivienda abandonada en el barrio Brisas del Río

Al lugar llegaron unidades de la Policía Metropolitana y personal de criminalística, quienes acordonaron la zona y adelantan las labores de inspección técnica del cuerpo, así como la recolección de elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con información que contribuya a la investigación, la suministren a los canales oficiales.

Lea también: Juzgado de Barranquilla concede libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, hijo de alias La Gata