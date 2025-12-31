La Fiscalía, a través del CTI, logró la captura de Jesús David Simanca Trujillo, alias Chocolate, señalado de pertenecer a la banda ‘Los Pepes’ y presuntamente implicado en un homicidio ocurrido en junio en el barrio El Bosque.

La detención se produjo en la noche de este 30 de diciembre, alrededor de las 10:30 p.m., en la calle 106 con carrera 12B, barrio La Paz, en plena vía pública. Simanca Trujillo deberá responder por los delitos de homicidio agravado y tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Según las investigaciones del CTI, los hechos se remontan al 29 de junio, cuando Diego Armando Santana Gamarra, de 23 años y mototaxista, fue asesinado frente a su expareja. La Fiscalía señala que el crimen estaría relacionado con un antiguo conflicto entre familias.

Asimismo, horas antes del ataque, la víctima había asistido al velorio de un familiar de su expareja, donde presuntamente fue visto por su agresor. Posteriormente, Simanca Trujillo, en calidad de parrillero, habría abordado a la víctima en el barrio El Bosque y le disparó en varias ocasiones.

Finalmente, las autoridades aseguran que el detenido sería un “dinamizador” de homicidios en los barrios El Bosque, Cuchilla de Villate, Las Malvinas, Evaristo Sourdís, Villanueva, Bendición de Dios y Barlovento, lo que evidencia la expansión de la banda en distintas zonas de la ciudad.