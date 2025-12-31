Un hombre de aproximadamente 40 años fue hallado sin vida en la tarde de este martes 30 de diciembre en el barrio Brisas del Río. El caso es investigado por las autoridades como un homicidio, presuntamente relacionado con un ajuste de cuentas.

El hecho se registró hacia las 5:00 de la tarde, en una vivienda ubicada en la carrera 7A con calle 1, inmueble que, según las primeras verificaciones, se encontraba abandonado.

Asimismo, de acuerdo con el reporte policial, uniformados del cuadrante fueron alertados por habitantes del sector sobre la presencia de un cuerpo sin vida en el lugar.

Al llegar, las autoridades confirmaron que se trataba de un hombre que vestía jean azul claro, suéter morado y tenis negros. La víctima presentaba múltiples lesiones ocasionadas con objeto contundente, entre ellas golpes en la frente y cabeza, además de una fractura en el lado izquierdo del cuerpo.

Durante la inspección técnica fueron incautadas dos armas contundentes, las cuales quedaron a disposición de las autoridades judiciales como elementos materiales probatorios.

Por otro lado, vecinos del sector señalaron que no reconocían a la víctima como residente del barrio, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen no estaría directamente relacionado con conflictos locales. Hasta el momento la víctima no ha sido identificada.

Finalmente, las autoridades avanzan en la recolección de testimonios para dar con el paradero de los responsables de este crimen.

