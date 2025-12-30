En horas de la tarde de este lunes 29 de diciembre se registró un ataque armado que dejó como saldo un hombre muerto. El hecho de sangre ocurrió en el barrio Las Granjas, localidad Metropolitana de Barranquilla.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Leonardo Fabio Borja Leal, de 27 años de edad, quien se desempeñaba como cobradiario.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía Metropolitana de Barranquilla, a eso de las 4:16 p. m., Borja Leal se encontraba sentado en el andén de una vivienda mientras esperaba el pago de un dinero.

En ese momento, los testigos manifestaron que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta marca Pulsar color azul interceptaron al hombre. El parrillero desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos.

Leonardo Fabio quedó tendido y falleció en el lugar de los hechos a causa de la gravedad de sus heridas.

Según la pareja sentimental de la víctima, hacía aproximadamente cuatro meses, Borja quería retirarse del cobro informal de dinero para dedicarse a otra labor.

EL HERALDO conoció que el Leonado Borja registraba cinco anotaciones judiciales por los delitos de; homicidio, hurto, porte de estupefacientes, violencia intrafamiliar y hurto.

Las autoridades adelantan una investigación para esclarecer los móviles del homicidio y la identidad de los agresores para así lograr su captura.