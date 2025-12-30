Un incendio de gran magnitud provocó la pérdida total de una fábrica de colchones ubicada sobre la vía Oriental, en jurisdicción del municipio de Malambo, durante la madrugada de este martes.

La emergencia, hasta donde se conoció, obligó a la movilización de varios cuerpos de bomberos y se extendió por varias horas debido a la intensidad de las llamas.

Reportan fuerte incendio en inmediaciones del parque Industrial PIMSA de Malambo pic.twitter.com/k8pcV2lyYl — Luchovoltio (@luchovoltios) December 30, 2025

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de Malambo, la situación fue advertida inicialmente por personal de vigilancia del sector, que alertó sobre un fuerte foco de fuego al interior de la bodega industrial. Las llamas se propagaron con rapidez debido a los materiales inflamables almacenados en el lugar.

Las primeras unidades en llegar fueron las de Malambo, que posteriormente solicitaron apoyo ante la magnitud del incendio. Posteriormente, al sitio acudieron refuerzos de los organismos de socorro de Sabanagrande y Barranquilla, que trabajaron de manera conjunta para controlar la conflagración y evitar que se extendiera a empresas cercanas.

El comandante de los bomberos de Malambo, Ralphy Coronado, confirmó que no se presentaron personas lesionadas y que la emergencia dejó únicamente daños materiales, los cuales fueron catalogados como totales debido a la destrucción completa de la bodega.

Tras lograr la extinción del fuego, las autoridades mantuvieron vigilancia preventiva en el sector para descartar posibles reactivaciones.

Simultáneamente, se inició el proceso de verificación técnica con el fin de establecer las causas que originaron el incendio.