La Alcaldía Municipal de Soledad se pronunció este lunes tras el fallecimiento de un niño de 9 años por inmersión en la piscina del conjunto residencial Bambú, ubicado en el sector de Ciudad Salitre, en el municipio de Soledad, ocurrido en la tarde del pasado domingo 28 de diciembre.

Leer más: Policía confirma que se abrirá investigación tras muerte de niño en piscina de conjunto en Soledad

De acuerdo con la información oficial, el menor fue hallado al interior de la piscina de adultos y trasladado de manera inmediata a un centro asistencial del municipio, donde se confirmó que ingresó sin signos vitales. Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

A través de un comunicado, la Administración municipal expresó sus condolencias a los familiares del menor y reiteró su compromiso con la protección de la vida y la seguridad de la comunidad, haciendo énfasis en la prevención de riesgos en zonas comunes, especialmente aquellas destinadas a la recreación.

En ese contexto, la Alcaldía recordó que el pasado 9 de septiembre, por medio de la Oficina de Atención y Gestión del Riesgo y Desastres, se exigió a los administradores de propiedad horizontal del municipio mantener actualizados y vigentes los planes de contingencia y de emergencia, conforme a lo establecido en el Decreto 2157, el cual regula la preparación y respuesta ante situaciones de riesgo.

Alcaldía de Soledad se pronuncia

Sobre este punto, el coordinador de la Oficina de Atención y Gestión de Riesgo y Desastre de Soledad, Alexis Rodríguez, manifestó que: “desde la Oficina de Atención y Gestión del Riesgo hemos sido enfáticos en la obligatoriedad de cumplir con los planes de contingencia y emergencias; estos instrumentos son fundamentales para prevenir tragedias y salvaguardar la vida de los residentes”.

El funcionario agregó que el cumplimiento de estos planes permite una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad y contribuye a reducir riesgos en espacios comunes de uso colectivo, como piscinas y zonas recreativas.

Finalmente, la Administración municipal hizo un llamado a la comunidad, especialmente a padres, madres y cuidadores, para que mantengan vigilancia permanente sobre los menores de edad, refuercen las medidas de autocuidado y respeten las normas de seguridad establecidas en conjuntos residenciales, con el fin de evitar que hechos similares vuelvan a registrarse en el municipio.