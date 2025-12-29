Verdaderos momentos de pánico vivieron los vecinos del barrio San Martín I de Malambo, en especial los cercanos a la carrera 4D Sur con calle 13, luego de la emergencia presentada en la mañana de este lunes 29 de diciembre en la terraza de un domicilio donde realizaban un trabajo casero para confeccionar un asador u horno de carne, con un tambor metálico industrial de 55 galones.

Gloria Ramos, familiar de las personas que resultaron afectadas por la emergencia, explicó que todo sucedió cuando los hombres cortaban con una pulidora el elemento metálico vacío y en el que se había guardado algún tipo de resina.

Aparentemente, según la mujer, cuando el hombre que manipulaba la herramienta cortaba el tambor eso produjo una especie de explosión y chispas que alcanzaron a sus allegados que estaban sentados en la terraza.

“Yo estaba ahí sentada cuando explotó eso (tambor). Yo misma me paré a abrir la puerta y se vinieron todas las hojas del PVC (techo) y entonces yo no pude abrir la puerta y todos (familiares) cogieron fue para adentro y comenzaron a ahogarse con el humo y la candela que cogió un mueble que estaba afuera. Los heridos fueron con los vidrios de la ventana de la casa, con la tapa del tanque, lo cierto es que eso fue un caos”, explicó Ramos, en medio de sollozos.

Josefina Villarreal Una policía llega hasta la vivienda donde se presentó la emergencia. Al lado el tambor metálico.

Seguidamente agregó que en la terraza estaban con la idea de hacer “un horno”, y a lo que “el hombre le metió la pulidora, eso se reventó”.

La mujer expresó que el grupo familiar se desplazó desde Pitalito, Huila, para pasar Navidad y Año Nuevo con otros familiares asentados en este territorio.

“Nosotros no somos de acá, nosotros hemos venido a visitar a mis hijos y todos ellos querían hacer un horno. Y con las chispas de la pulidora entonces eso se prendió”, añadió.

Ramos finalmente manifestó que los lesionados responden a los nombres de John Gerardo Tobar, Diego Alexis López, John Sebastián Tobar y Karen Dayana Guzmán.

Estas personas fueron trasladadas a la Clínica Campbell de Malambo y se espera que en las próximas horas sean dados de alta.

Entretanto, la Policía Metropolitana de Barranquilla hizo presencia en el lugar, pero, de momento, no han reportado un balance de la emergencia.