La mañana del pasado lunes 29 de diciembre se vio empañada por un nuevo hecho de violencia en el municipio de Soledad, luego de que un hombre fuera asesinado a tiros mientras realizaba labores como obrero en una construcción, en el barrio Villa del Rey.

El homicidio se registró hacia las 11:10 de la mañana, en la carrera 4C con calle 50, entre los barrios Prado y Villa del Rey, en inmediaciones del portón del almacén Jamar.

De acuerdo con información preliminar, la víctima identificada como Elber Enrique Rodriguez Guerra, se encontraba trabajando en el segundo piso de una vivienda en construcción cuando fue abordada por un sujeto que llegó al lugar a pie. El hombre subió hasta donde se encontraba el trabajador y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones a quemarropa.

El ataque fue letal. El obrero recibió al menos ocho impactos de bala, lo que le causó la muerte de manera inmediata, sin que pudiera recibir atención médica.

Testigos manifestaron haber escuchado varias detonaciones de los proyectiles, seguidas de gritos de auxilio, lo que generó momentos de pánico entre vecinos y personas que transitaban por el sector.

Luego de cometer el crimen, el atacante descendió rápidamente del inmueble y huyó del lugar a bordo de una motocicleta que lo esperaba en las inmediaciones, huyendo con rumbo desconocido.

Tras el hecho, residentes alertaron a las autoridades. Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla llegaron al sitio, acordonaron la zona y dieron inicio a las diligencias judiciales, mientras el cuerpo permaneció varios minutos en el lugar a la espera del levantamiento por parte de las unidades de criminalística.

Hasta el momento, se desconocen los móviles del homicidio y no se ha establecido si la víctima había sido objeto de amenazas previas.

Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios para dar con el paradero de los responsables de este crimen.