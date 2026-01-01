El reciente decreto 1474 que trae un nuevo paquete de impuestos para cubrir el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación de 2026 ha provocado un incremento directo en los precios de varios productos como varias bebidas alcohólicas, cigarrillo y juegos de azar.

Esta medida de urgencia adoptada por el gobierno Petro tiene en vilo a los consumidores de licores como whisky, ron y aguardiente, pues, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tendrán un aumento del 19%.

Es decir, que con el aumento del IVA para estas bebidas, pasó del 5% al 19%.

“En materia de IVA mantendremos los criterios del 19% para los juegos de suerte y azar (...). Incrementaremos el IVA para licores del 5 al 19% para aguardiente, ron, whisky y todas las bebidas con alto contenido alcohólico, y hemos excluido la cerveza por el alto consumo social”, indicó el funcionario.

Pixabay/Cortesía

En impuesto al consumo, dijo, “se vio la necesidad de incrementar el de licores y tabaco, del 16 al 19%, de productos de lujo en impoconsumo, y la importación de productos en plataformas hasta los 50 dólares”.

En el caso del whisky, se estima que el precio podría incrementarse hasta en un 30%. Este cambio no solo afecta a los consumidores habituales, sino que también podría generar una reducción en la demanda, ya que muchas personas buscan alternativas más económicas.

Para el ron y el aguardiente, el impacto será similar, con incrementos de hasta el 20%. A pesar de que estas bebidas no tienen la misma presencia de mercado que el whisky, el aumento de su precio podría alterar el consumo en diferentes regiones del país, especialmente en zonas donde estas bebidas son más populares.

De esta manera, con la entrada en vigencia de esta medida, una botella de aguardiente de 750 ml que antes podía estar costando $50.000, ahora podría llegar a un valor de 63 mil pesos.

Una botella de ron de 750 ml podría llegar a alcanzar precios de a $70.470. Asimismo, una botella de whisky, que hoy tiene valor aproximado de $63.980, llegaría a costar cerca de $80.313.

Si bien la medida tiene como objetivo aumentar los ingresos del gobierno para enfrentar la crisis económica, muchos expertos advierten que la medida podría afectar el poder adquisitivo de los colombianos, sobre todo en un contexto económico complicado.