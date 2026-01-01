Durante diciembre y la celebración de Año Nuevo, la Policía Nacional desplegó el plan de seguridad y movilidad ‘Navidad con Propósito’, fortaleciendo la protección de la vida y la tranquilidad de las familias colombianas.

El balance mostró una disminución del 6 % en homicidios en diciembre, lo que representa 72 vidas salvadas en todo el país, con mayor reducción en Bogotá (20), Barranquilla (19) y Pereira (18). En Año Nuevo, los homicidios bajaron un 30 %, salvando 15 vidas. Las lesiones personales también cayeron un 11 %, con 6.990 casos reportados.

Durante el mes, se capturaron 7.090 personas, se incautaron 952 armas de fuego y, solo en Año Nuevo, 1.394 armas blancas. Además, se realizaron 8.898 actividades de prevención enfocadas en proteger a la infancia, con reducción de casos de abandono y mendicidad.

Asimismo, en seguridad vial, los siniestros durante Año Nuevo fueron 13, con 3 fallecidos y 33 lesionados, una disminución del 70 % frente al 2024. Se impusieron 52 comparendos por exceso de velocidad, embriaguez y sobrecupo.

La Policía atendió 43.721 llamadas a la línea 123 por alteración de la tranquilidad y otros incidentes, imponiendo más de 3.593 comparendos. La Patrulla Púrpura redujo la violencia intrafamiliar en 18 % y los feminicidios en 27 %, desarrollando 10.668 actividades de prevención.

Jesús Rueda

Ademas, en zonas turísticas y corredores viales, se realizaron 17.426 actividades de acompañamiento; además, se incautaron 11 toneladas de pólvora y 11.494 botellas de licor adulterado, desmantelando alambiques y fábricas ilegales.

Finalmente, la Policía reafirma su compromiso con la vida, la seguridad y la convivencia, e invita a la ciudadanía a iniciar el nuevo año con responsabilidad, respeto y solidaridad, construyendo juntos un país en paz.