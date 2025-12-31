Al cierre del año 2025, el presidente Gustavo Petro envió un mensaje de fin de año a los colombianos a través de sus redes sociales, en el que reiteró sus deseos de que “ninguno de nuestros abuelos y abuelas sufran hambre” y que “la tierra es la paz y aquí estamo haciendo paz y no guerra”.

Asimismo, durante el año 2025, el presidente Gustavo Petro enfrentó un año marcado por múltiples temas que configuraron la agenda nacional e internacional. Desde el comienzo del año, el mandatario lidió con diferentes desafíos dentro de su Gobierno, caracterizado por múltiples escándalos e investigaciones que pusieron en el centro del debate público las acusaciones de irregularidades administrativas.

En el plano de seguridad, Petro reportó que al menos 58 militares y policías murieron y cerca de 300 resultaron heridos por ataques con drones en el país, reflejo de los complejos escenarios de violencia que persisten en varias regiones.

En el ámbito económico y social, su administración decretó un aumento significativo del salario mínimo para 2026, con el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores colombianos. La medida fue parte de una política que busca reducir las brechas de ingreso y dinamizar la economía.

En materia de política exterior, Petro protagonizó momentos fuertes con gobiernos internacionales, incluyendo tensiones con Estados Unidos tras críticas al manejo de la lucha antidrogas y la revocación de su visa por parte de ese país, lo que generó respuestas diplomáticas de ambos lados.

También impulsó acercamientos con grupos insurgentes como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), proponiendo reanudar diálogos de paz que habían sido suspendidos, en un intento por avanzar en su ambicioso plan de “paz total”.

El mandatario colombiano además continuó promoviendo la presencia del país en escenarios multilaterales y priorizó temas de integración regional, justicia social y desarrollo sostenible, aunque su gestión también ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores políticos y sociales.

