La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) expresó su preocupación por el aumento definido para la Unidad de Pago por Capitación (UPC), señalando que el incremento actual no refleja la demanda real de los servicios de salud ni los costos asociados a su prestación, lo que podría afectar el funcionamiento del sistema.

La entidad manifestó que los costos de atención están directamente relacionados con el volumen de servicios requeridos por la población y otros factores que inciden en su prestación.

Asimismo, según las proyecciones de la Andi, al cierre de 2025 la siniestralidad alcanzó el 105,9 %, es decir, que por cada 100 pesos que reciben las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se destinan cerca de 106 pesos únicamente para la atención en salud. Esta situación habría generado un déficit operativo estimado en 10,2 billones de pesos durante el año.

Con base en estas cifras, la asociación indicó que para 2026 sería necesario un incremento mínimo del 15,6 % en la UPC para avanzar hacia la estabilización del sistema. En particular, advirtió que un aumento cercano al 9 % en el régimen contributivo no sería suficiente para cubrir la totalidad de los costos de atención de los afiliados a este régimen.

Finalmente, la Andi, en el régimen contributivo el faltante de recursos se aproximaría a 3,7 billones de pesos, lo que podría afectar la financiación de clínicas y hospitales, la disponibilidad de recursos para el personal de salud y la atención de los usuarios del sistema.