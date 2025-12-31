El reciente aumento del salario mínimo en Colombia para 2026, que junto con el auxilio de transporte alcanza los 2 millones de pesos, ha generado inquietudes entre miles de trabajadores, especialmente entre quienes ya devengaban esa cifra antes del ajuste decretado por el Gobierno nacional.

De acuerdo con información publicada por el medio El Tiempo, el ajuste salarial definido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro fija el nuevo salario mínimo en 1.750.905 pesos a partir del 1 de enero, lo que representa un aumento del 23 % frente al monto vigente en 2025, que era de 1.423.500 pesos. A este valor se suma el auxilio de transporte, que también fue incrementado.

Asimismo, el auxilio pasó de 200.000 a 249.095 pesos, un alza del 24,5 %, beneficio que solo aplica para un segmento de los trabajadores formales que cumplen con los requisitos establecidos por la ley.

¿Habrá aumento para quienes ya ganan $2 millones?

Según explicó a El Tiempo el abogado laboralista y docente universitario Edgar David Pérez Sanabria, el incremento obligatorio del salario mínimo no cobija automáticamente a los trabajadores que ya reciben ingresos superiores al nuevo mínimo legal.

El experto precisó que “el punto de referencia que precisa el decreto 1469 de 2025, es que a partir del 1 de enero de 2026 en Colombia ningún trabajador puede ganar menos de 1′750.905”. En consecuencia, quienes ya superan ese umbral no tienen garantizado un reajuste en su salario básico.

No obstante, sí podrían verse beneficiados por el aumento del auxilio de transporte, siempre y cuando cumplan con las condiciones para recibirlo.

“Quiere decir que si un trabajador hoy recibe como básico la suma de 2.000.000 de pesos, únicamente verá reflejado el aumento respecto del auxilio de transporte, pero no respecto al salario básico”, explicó el especialista, aclarando que esto aplica únicamente si el ingreso no supera el tope máximo permitido para acceder a dicho auxilio.

¿Quiénes tienen derecho al auxilio de transporte?

El auxilio de transporte está contemplado en la Ley 15 de 1959 y “no se computa como factor de salario”. Su finalidad es ayudar a cubrir los gastos de desplazamiento del trabajador y se paga de acuerdo con los días laborados.

Este beneficio aplica para trabajadores formales que cumplan con las siguientes condiciones:

Un ingreso de máximo dos salarios mínimos legales vigentes (3.943.764 pesos en 2026).

No contar con transporte suministrado por el empleador.

Requerir transporte público para llegar a su lugar de trabajo.

Quedan excluidos quienes ganen más de dos salarios mínimos, quienes tengan transporte proporcionado por la empresa o quienes residan cerca de su lugar de trabajo.

Desde el punto de vista legal, el incremento salarial para quienes ganan más del mínimo depende exclusivamente del empleador.

Evolución del salario mínimo en Colombia

En los últimos años, el salario mínimo ha tenido los siguientes incrementos:

2020: 6 % – $877.803 (Decreto).

6 % – $877.803 (Decreto). 2021: 3,5 % – $908.526 (Decreto).

3,5 % – $908.526 (Decreto). 2022: 10,7 % – $1.000.000 (Consenso).

10,7 % – $1.000.000 (Consenso). 2023: 16 % – $1.160.000 (Consenso).

16 % – $1.160.000 (Consenso). 2024: 12 % – $1.300.000 (Decreto).

12 % – $1.300.000 (Decreto). 2025: 9,53 % – $1.423.500 (Decreto).

