El presidente del Consejo Gremial Nacional, Camilo Sánchez, lanzó este martes fuertes críticas al incremento del salario mínimo en 2026 y aseguró que dicha decisión traerá efectos económicos negativos para Colombia.

Leer más: Juzgado de Barranquilla concede libertad condicional a Jorge Luis Alfonso López, hijo de alias La Gata

El dirigente empresarial señaló además que la medida se adoptó sin el debido análisis técnico y terminará impactando a millones de hogares, motivo por el cual no descartó acciones legales contra el decreto.

“Estamos hablando de una emergencia económica que estamos empeorando. Estamos buscando defender el empleo formal de este país, nosotros hacemos todo de la forma formal y los aplausos de hoy serán lágrimas del mañana”, añadió Sánchez a la opinión pública.

Asimismo, el presidente del Consejo Gremial advirtió que tras el aumento del salario mínimo, el Banco de la República se verá obligado a subir las tasas de interés, incidiendo directamente sobre la economía.

Ver también: ¿Cuánto debe pagarle a su empleada doméstica tras aumento del salario mínimo para 2026?

“El banco va a tener que subir las tasas, eso hay que tenerle mucho cuidado. 9 billones de pesos es el hueco adicional”, afirmó, además de indicar un impacto cercano a 4,8 billones de pesos en el sistema pensional.

Sánchez también se refirió a los estudios que midieron el alcance del incremento. “Vamos a tener unos huecos impresionantes por el Gobierno que ha sido irresponsable. La mayoría de los colombianos van a tener efectos negativos”, dijo.

Le sugerimos: Así quedarían las tarifas del Soat en 2026