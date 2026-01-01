El Instituto Nacional de Salud (INS) reportó este jueves un aumento del 2% respecto al número de personas quemadas con pólvora este último año, en comparación con los casos de anteriores festividades.

Leer más: Estos son los nuevos precios del combustible a partir de este 1 de enero de 2026

Asimismo, las autoridades señalaron que entre el 1 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026 se presentaron 1.313 casos de lesionados en Colombia, de los cuales 403 eran menores de edad, y 33 de ellos se encontraban bajo la supervisión de adultos en estado de embriaguez.

Según los datos, los niños y adolescentes continúan siendo el grupo más afectado durante la temporada de fin de año, por lo que las autoridades hacen un llamado a los padres de familia sobre la importancia de extremar la vigilancia de los menores y evitar el uso de artefactos pirotécnicos.

Ver también: Luis Díaz se lanza a la música con su primera champeta ‘La promesa’

De igual manera, la institución sanitaria nacional indicó que la mayoría de los casos de quemados se presentaron hasta el 25 de diciembre del 2025. Sin embargo, hubo más de 200 lesionados con quemaduras en menos de 6 días.

“Se han notificado 825 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, con una variación del 5,1% con respecto al mismo corte en la temporada 2024″, se lee en el informa con corte hasta el 25 de diciembre.