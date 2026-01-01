A partir de este jueves 1 de enero de 2026, los colombianos deberán pagar más por el combustible, según lo anunció la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

El precio de referencia para la gasolina motor corriente aumentará aproximadamente a $90 por galón, y el ACPM (diésel) subirá $99.

Este ajuste, que afecta a las 13 ciudades principales del país, presenta variaciones significativas según la ubicación geográfica. Villavicencio registra el precio más alto de gasolina ($16.591), mientras que Pasto se ubica con los valores más bajos en gasolina ($14.247) y Cúcuta en ACPM ($9.032).

En el caso de Barranquilla, el galón de gasolina quedó en $16.126 y el diésel en $10.951.