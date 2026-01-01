En las últimas horas, un policía fue asesinado en medio de una operación de registro en Villavicencio. El hecho de sangre se registró en el barrio San José.

La víctima fue identificada como el subintendente Jeferson Orlando Fernández Orduz, adscrito al CAI Barzal, quien se encontraba en servicio.

De acuerdo con información preliminar, al momento de atender un procedimiento policial, dos sujetos interceptaron la patrulla en la que se encontraba el subintendente Fernández, y “uno de ellos desenfunda un arma de fuego, realizando disparos contra la integridad de los uniformados”.

Aunque el funcionario fue trasladado al Hospital Departamental de Villavicencio, finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.