Las autoridades confirmaron la muerte del patrullero de la Policía Miguel Ángel Gallardo Coca, quien recibió un impacto de bala en medio de un procedimiento contra el narcotráfico adelantado en la vía Panamericana, justamente en el corregimiento de Párraga, municipio de Rosas, Cauca, este sábado 28 de marzo.

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Según información preliminar, el hecho se registró en el kilómetro 84 de la vía Popayán-Pasto, durante un procedimiento de control de tránsito. Al parecer, un ciudadano no realizó el pare respectivo en un control de movilidad, lo que generó una persecución por parte de la Policía de Carretera.

En medio de la persecución, unidades de Batallón de Montaña N.° 4, que se encontraban en la zona, reaccionaron ante una presunta amenaza inminente tras percibir detonaciones de armas de fuego.

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Sobre esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó: “en desarrollo de la persecución contra actores criminales que previamente atacaron a nuestros policías, en una zona de alta complejidad y elevado riesgo, se presentó un accidente operacional no intencional con unidades del Ejército, que habría causado la muerte mientras cumplía con su deber”.

Por su parte, la Tercera División del Ejército indicó que “el personal militar que se encontraba cumpliendo funciones de seguridad y defensa habría reaccionado ante una presunta amenaza inminente, tras percibir detonaciones de armas de fuego y observar el descenso de personas armadas de un vehículo sobre la vía Panamericana, en una zona con presencia de grupos armados organizados”.

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“Tras el cese de la acción y la correspondiente verificación en el lugar de los hechos, se pudo establecer que el personal involucrado pertenecería a la Policía Nacional, situación que habría sido interpretada por la tropa, inicialmente, como una posible amenaza de grupos ilegales.”, agrega el comunicado.

Tras el lamentable caso de fuego amigo, las autoridades competentes adelantan investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

“El Comando de la Vigésima Novena Brigada ha ordenado el desplazamiento inmediato de una comisión institucional, con el fin de verificar los procedimientos efectuados y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.”, indicó el Ejército.

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Además, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, envió un mensaje de condolencias a la familia de la víctima.

“A su familia, compañeros y allegados, toda nuestra solidaridad. Honramos su servicio, vocación y compromiso con que entregó su vida en defensa del país. En honor a su memoria, se conocerá la verdad y se tomarán las acciones necesarias, para que hechos como este no se repitan”, puntualizó el funcionario.