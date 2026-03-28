El Gobierno de Colombia aprobó un proyecto por 13 billones de pesos (unos 3.540 millones de dólares) para modernizar la fuerza pública y fortalecer las capacidades estratégicas de protección de la vida, informaron este sábado fuentes oficiales.

Lea más: Estos son los horarios de Bancolombia y Banco de Bogotá en Semana Santa

La directora del Departamento de Planeación Nacional (DNP), Natalia Irene Molina Posso, explicó que el Gobierno aprobó un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social en el que se determinó que del total de ese dinero, el Ejército recibirá 5,8 billones de pesos (unos 1.580 millones de dólares) para “fortalecer su presencia territorial”.

La Armada obtendrá 3,4 billones de pesos (unos 925 millones de dólares) para “potenciar la vigilancia marítima y fluvial”; la Policía Nacional dispondrá de 2,3 billones de pesos (unos 626 millones de dólares) “para reforzar la seguridad ciudadana”, y la Fuerza Aeroespacial Colombiana recibirá 1,3 billones de pesos (unos 353 millones de dólares) para invertir en tecnología y el control del espacio aéreo. ​

“No hay nada más valioso que invertir en seguridad para proteger la vida”, expresó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Ver más: Migración Colombia expulsó a siete ciudadanos extranjeros en Bucaramanga

El jefe de la cartera de Defensa señaló que estas decisiones suponen una de las mayores inversiones recientes en materia de seguridad y defensa.

“Sin capacidades no hay seguridad, y sin seguridad no se protege la vida y el futuro de los colombianos”, manifestó Sánchez.

El ministro también recordó que el año pasado el Gobierno compró 17 cazas Gripen a la compañía sueca Saab por 4.378 millones de dólares.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró en abril del año pasado que había seleccionado a Saab para el suministro de cazas Gripen que reemplazarán la vieja flotilla de aviones israelíes Kfir, adquirida de segunda mano en la década de los 80.

Lea también: Presidente Petro sancionó la Ley Estatutaria de Jurisdicción Agraria y anunció entrega de 3.600 hectáreas en Córdoba

Desde diciembre de 2022, Petro ya había manifestado su intención de reemplazar los Kfir porque estaban cerca de cumplir su vida útil y, consideraba entonces, que “era un peligro subirse a esos aparatos”.