La respuesta judicial al caso de Diana Ospina dio un importante giro con la decisión de enviar a prisión a Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, señalados de participar en su secuestro y en el robo de una alta suma de dinero. Ambos aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía, relacionados con secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado.

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La medida fue adoptada por un juez de control de garantías, tras considerar los elementos presentados por el ente acusador. La captura de los implicados se produjo en operativos realizados por unidades del Gaula de la Policía en zonas del sur de Bogotá, específicamente en Kennedy y San Cristóbal.

Redes sociales Diana Ospina había sido reportada como desaparecida tras salir de una discoteca en Chapinero y fue hallada con vida este lunes.

Con esta decisión, las autoridades buscan asegurar la comparecencia de los procesados mientras avanza el proceso penal, en un caso que generó fuerte impacto en la opinión pública por la forma en que ocurrió.

Así fue el secuestro de Diana Ospina

Las investigaciones permitieron reconstruir la secuencia de los hechos que derivaron en el secuestro de la bogotana. Todo comenzó cuando la víctima salió de un establecimiento nocturno en Chapinero y abordó un taxi con destino a su vivienda.

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Según lo establecido por la Fiscalía, el vehículo era conducido por uno de los hoy procesados. Durante el trayecto, otro automóvil seguía de cerca al taxi. En ese segundo vehículo se movilizaban varios hombres, entre ellos el otro hermano implicado.

El momento crítico ocurrió cuando el taxi se detuvo en el barrio Santa María del Lago. Allí, el grupo interceptó el vehículo y sometió a la pasajera mediante intimidación. A partir de ese momento, la mujer quedó bajo control de los agresores, quienes la obligaron a entregar dinero y facilitar el acceso a sus productos financieros.

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Tras la interceptación, la víctima permaneció privada de la libertad durante más de 40 horas. En ese lapso, los responsables realizaron múltiples operaciones económicas, entre ellas retiros y adelantos en distintos establecimientos, logrando apropiarse de una suma cercana a los 40 millones de pesos.

El caso, registrado el 22 de febrero, llamó aún más la atención por las imágenes de cámaras de seguridad que se viralizaron en internet y en las cuales quedaba en evidencia cómo la mujer fue abordada cuando ya se encontraba cerca de su residencia, sin lograr descender del vehículo en el que se transportaba.

Diana Ospina - Paseo Millonario , nuevo video muestra un segundo taxi de donde salen sujetos y abordan el taxi donde ella iba y se van juntos - La mujer fue abandonada este lunes en la noche en la vía de Bogots a Choachi , Esta viva en casa pic.twitter.com/n5Drl3CXe7 — Technology MAF (@TechnologyMaf) February 24, 2026

Posteriormente, los captores la abandonaron en una carretera que conecta Bogotá con Choachí. Desde ese punto, la mujer logró buscar ayuda y entrar en contacto con las autoridades.

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Tras conocerse la liberación de la víctima, el alcalde de Bogotá, Carlos Galán, confirmó su aparición y destacó la rápida reacción de la Policía. “La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares”, informó en su momento, al tiempo que aseguró que “la investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente”.

Las autoridades continuaron con las indagaciones hasta lograr la identificación y posterior captura de los implicados, lo que derivó en la reciente decisión judicial de enviarlos a prisión.