El último día de cada año suele ser de celebración, fiesta y diversión. En Colombia, en muchos municipios es común realizar una caravana por las calles y luego la quema del ‘año viejo’, una tradición que sigue en algunos casos hasta las 12 de la noche cuando se recibe el año nuevo.

En Fresno, Tolima, la caravana esta vez fue se convirtió en todo un caos. Se trata de un evento que es organizado por un comerciante de la población. Pero fue tanto el desorden que el mismo organizador terminó pidiendo a la gente que no siguiera con la caravana.

La euforia llevó a que se registraran dos accidentes de tránsito. El primero de ellos, que ha sido difundido en redes sociales con videos, se presentó con un camión, que llevaba a una multitud “escoltando” al año viejo, colapsó. Las personas cayeron del vehículo cuando este hizo una pequeña curva.

Algunas personas cayeron sobre otras. En los videos se nota como algunos presentes auxilian a los involucrados. Dos personas resultaron con lesiones y fueron trasladadas al hospital San Vicente de Paúl.

Del otro accidente no se conocieron detalles, pero lo que obligó a las autoridades a suspender la caravana fue el asesinato de un hombre identificado como Esneider Mateus, atacado a bala en el sector del mirador, en la vía que conduce hacia Manizales.

También hay reportes que señalan riñas y peleas durante la caravana, incluso una de ellas con machete, en la que una tragedia fue evitada por las mismas autoridades.

La Alcaldía de Fresno publicó un video en el que se nota al mismo comerciante que organiza la caravana pedirle a los presentes que no siguieran con el evento, para evitar más accidentes o alguna tragedia.