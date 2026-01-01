Como Polemos Michael George fue identificado el ciudadano británico que fue capturado en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Rionegro, Antioquia en las últimas horas. El hombre tenía circular roja de Interpol.

De acuerdo a lo informado por la Policía Nacional, el ciudadano es requerido por las autoridades del Reino de España por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

“El requerimiento judicial se origina en hechos ocurridos el 16 de agosto de 2023 en Marbella, provincia de Málaga, donde el hoy requerido habría realizado múltiples disparos con arma de fuego contra varias personas —entre ellas menores de edad— poniendo en grave riesgo la vida e integridad de los presentes”, se lee en el comunicado de la Policía.

Agregó la institución armada que esta captura se logró gracias al “fluido intercambio de información entre la Oficina Central Nacional Interpol Colombia, las autoridades de España y Reino Unido, lo que permitió establecer el ingreso del ciudadano al territorio nacional y adelantar las coordinaciones interinstitucionales para materializar la medida”.

Hay que recordar que la cooperación internacional entre entidades policiales sirve para la lucha contra el crimen organizado y los delitos transnacionales. El intercambio de información permite localizar y capturar fugitivos en cualquier parte del mundo, así como cerrar espacios a la impunidad.