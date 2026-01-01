El Gobierno Nacional recortó más de $4,2 billones al Presupuesto General de la Nación para el cierre del año 2025. Esto a través del Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, sumando estos recursos a los $12 billones aplazados en 2024 para cumplir con la regla fiscal.

La norma reduce recursos en concreto por $16.237.179.904.339, en medio de una decisión que persigue evitar el incumplimiento de la regla fiscal en un contexto económico adverso, determinado por un menor ingreso de recursos al Estado.

De hecho, el propio documento gubernamental admite que la situación fiscal del país es deficitaria y que la caja pública no cuenta con los fondos necesarios para cubrir todos los gastos previstos en un comienzo.

Al respecto, el Ministerio de Hacienda advierte que “el recaudo efectivo de la vigencia no puede ser inferior al total de los gastos y obligaciones contraídas”.

Explican este descuadre dos factores fundamentales: el hecho de que el recaudo tributario a noviembre de 2025 estuvo por debajo de las metas proyectadas, por un lado.

Y, por otro, la decisión del Congreso de la República de no aprobar el proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria con la que el Ejecutivo esperaba poder hacerse con $12 billones adicionales.