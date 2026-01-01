Con un nuevo año llega una nueva oportunidad para cumplir las metas en relación a estudios. Se trata de uno de los propósitos más comunes para los colombianos en cada año nuevo: rellenar su hoja de vida con más estudios y experiencias.
Leer también: Hombre fue judicializado por el homicidio de su madre en Yotoco, Valle del Cauca
Es por esto que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció convocatorias para este 2026 en diversas modalidades para estudiar gratis, tanto presencial como virtual. Hay ofertas para formación técnica, tecnológica y algunos cursos cortos en áreas productivas.
Oferta gratuita en cursos del SENA para 2026
Actividad Física
Agente de Tránsito y Transporte
Agricultura de Precisión
Agrobiotecnología
Agroindustria Alimentaria
Agroindustria Panelera
Agrotrónica
Alistamiento de Cargas
Alistamiento de Laboratorios de Análisis y Ensayos para la Industria
Alistamiento de Laboratorios de Microbiología y Biotecnología
Almacenamiento, Empaque y Embalaje de Objetos
Análisis de Glosa y Cartera de Cuentas Médicas
Análisis y Desarrollo de Software
Animación 3D
Aplicación de Procedimientos de Laboratorio Químico
Apoyo Administrativo en Salud
Aseguramiento de la Calidad del Café en la Finca
Aseguramiento Metrológico Industrial
Asesoría Comercial
Asistencia Administrativa
Asistencia en la Función Pública
Asistencia en Organización de Archivos
Asistencia para la Inteligencia Empresarial
Barismo
Bisutería Artesanal
Carpintería
Carpintería de Aluminio
Carpintería Metálica
Catastro Multipropósito
Cervecería Artesanal
Chocolatería
Cocina
Comercialización de Alimentos
Decoración de Espacios Interiores
Desarrollo Creativo de Productos para la Industria
Desarrollo de Componentes Mecánicos
Dibujo Arquitectónico
Dibujo Mecánico
Ebanistería
Ejecución de la Danza
Elaboración de Audiovisuales
Impresión Digital
Importante: Este será el mes con más festivos en Colombia para el 2026
¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos del SENA?
Los interesados en cursar las ofertas de estudio en el SENA deberán inscribirse en la plataforma Betowa, en la cual aparecen todos los requisitos necesarios. La entidad incluso ofrece orientación vocacional para elegir cuál formación se adapta mejor a las necesidades de los estudiantes.
Hay algunas ofertas que se habilitarán a finales de enero de 2026, principalmente las presenciales. La entidad irá publicando en sus redes sociales el calendario académico.