Con un nuevo año llega una nueva oportunidad para cumplir las metas en relación a estudios. Se trata de uno de los propósitos más comunes para los colombianos en cada año nuevo: rellenar su hoja de vida con más estudios y experiencias.

Es por esto que el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció convocatorias para este 2026 en diversas modalidades para estudiar gratis, tanto presencial como virtual. Hay ofertas para formación técnica, tecnológica y algunos cursos cortos en áreas productivas.

Oferta gratuita en cursos del SENA para 2026

Actividad Física

Agente de Tránsito y Transporte

Agricultura de Precisión

Agrobiotecnología

Agroindustria Alimentaria

Agroindustria Panelera

Agrotrónica

Alistamiento de Cargas

Alistamiento de Laboratorios de Análisis y Ensayos para la Industria

Alistamiento de Laboratorios de Microbiología y Biotecnología

Almacenamiento, Empaque y Embalaje de Objetos

Análisis de Glosa y Cartera de Cuentas Médicas

Análisis y Desarrollo de Software

Animación 3D

Aplicación de Procedimientos de Laboratorio Químico

Apoyo Administrativo en Salud

Aseguramiento de la Calidad del Café en la Finca

Aseguramiento Metrológico Industrial

Asesoría Comercial

Asistencia Administrativa

Asistencia en la Función Pública

Asistencia en Organización de Archivos

Asistencia para la Inteligencia Empresarial

Barismo

Bisutería Artesanal

Carpintería

Carpintería de Aluminio

Carpintería Metálica

Catastro Multipropósito

Cervecería Artesanal

Chocolatería

Cocina

Comercialización de Alimentos

Decoración de Espacios Interiores

Desarrollo Creativo de Productos para la Industria

Desarrollo de Componentes Mecánicos

Dibujo Arquitectónico

Dibujo Mecánico

Ebanistería

Ejecución de la Danza

Elaboración de Audiovisuales

Impresión Digital

¿Cómo inscribirse en los cursos gratuitos del SENA?

Los interesados en cursar las ofertas de estudio en el SENA deberán inscribirse en la plataforma Betowa, en la cual aparecen todos los requisitos necesarios. La entidad incluso ofrece orientación vocacional para elegir cuál formación se adapta mejor a las necesidades de los estudiantes.

Hay algunas ofertas que se habilitarán a finales de enero de 2026, principalmente las presenciales. La entidad irá publicando en sus redes sociales el calendario académico.