Colombia asumió el pasado jueves su mandato como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2026-2027, una oportunidad para que el país tenga voz y voto en asuntos de paz y seguridad internacionales.

“Esto representa una oportunidad para que Colombia participe activamente en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con la paz y seguridad internacionales, incluyendo conflictos armados, crisis humanitarias, operaciones de mantenimiento de la paz y otros temas prioritarios a nivel global”, detalló la Cancillería en un comunicado.

Asimismo, el excanciller Luis Gilberto Murillo celebró el reintegro del país al Consejo de Seguridad, y aseguró este viernes que no es una casualidad, sino el producto de un trabajo, desde su administración, para consolidar al país como actor clave en la diplomacia internacional, y la cooperación multilateral.

Sobre esta última enfatizó que “no es un lujo sino una herramienta para proteger a la gente”.

“Tener voz y voto allí significa más cooperación, más respaldo a la paz y más capacidad de incidir para que las decisiones globales se traduzcan en resultados concretos para Colombia y la región”, añadió el excanciller, a través de su cuenta de X.