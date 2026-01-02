Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Una juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un pastor de una comunidad religiosa señalado de abusar sexualmente de varias mujeres que asistían a su iglesia en San Andrés.

Leer más: Rifirrafe entre el presidente Petro y el alcalde Galán por aumento del pasaje de Transmilenio

De acuerdo con las autoridades, el capturado, identificado como John Jairo Leguia González, habría aprovechado su condición de líder religioso para engañar y abusar de algunos feligreses.

Flotilla exige que se investiguen presuntos abusos sexuales a miembros en cárcel de Israel

La Fiscalía General de la Nación reveló que en medio de su investigación determinó que el guía espiritual citaba a feligreses y les proponía a realizar supuestos rituales de sanación en los que debían desnudarse para aplicarles un aceite ungido.

Lea además: ‘El regreso de Colombia a la ONU consolidará al país como actor clave en la diplomacia internacional’: excanciller Murillo

“En medio del estado de indefensión en el que quedaban las víctimas que depositaban su confianza y creían en los consejos, el hombre presuntamente las persuadía y coaccionaba para someterlas sexualmente, con la idea de que todo hacía parte del rito.”, indicó el ente de control.

Además, se conoció que, al parecer, sometió a por lo menos cuatro mujeres.

Lea también: Volcamiento de bus deja 18 heridos en Antioquia: vía a Urabá permanece cerrada

Por estos hechos, la Fiscalía lo imputó por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento; cargo que el implicado no aceptó.