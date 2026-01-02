Una juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra un pastor de una comunidad religiosa señalado de abusar sexualmente de varias mujeres que asistían a su iglesia en San Andrés.

De acuerdo con las autoridades, el capturado, identificado como John Jairo Leguia González, habría aprovechado su condición de líder religioso para engañar y abusar de algunos feligreses.

La Fiscalía General de la Nación reveló que en medio de su investigación determinó que el guía espiritual citaba a feligreses y les proponía a realizar supuestos rituales de sanación en los que debían desnudarse para aplicarles un aceite ungido.

“En medio del estado de indefensión en el que quedaban las víctimas que depositaban su confianza y creían en los consejos, el hombre presuntamente las persuadía y coaccionaba para someterlas sexualmente, con la idea de que todo hacía parte del rito.”, indicó el ente de control.

Además, se conoció que, al parecer, sometió a por lo menos cuatro mujeres.

Por estos hechos, la Fiscalía lo imputó por los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento; cargo que el implicado no aceptó.