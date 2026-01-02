En las últimas horas se ha generado una fuerte tensión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por el aumento del pasaje de Transmilenio.

El rifirrafe ha sido público, a través de las redes sociales. En su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que el Gobierno nacional dispone de un billón y medio de pesos para la compra de una flota eléctrica de buses de TransMilenio en Bogotá.

Petro propuso que con estos recursos se transforme el sistema de transporte masivo de la capital del país, para disminuir los costos de transporte a los pasajeros e introducir un modelo más sostenible con el medio ambiente.

“La intención es que más gente se suba al bus y bajemos la congestión de la ciudad y disminuyamos el déficit. El diésel lo hemos mantenido subsidiado que es el principal costo de la operación”, dijo.

Asimismo, el primer mandatario enfatizó que este cambio de flota no debe aumentar las tarifas del pasaje público en la ciudad, sino mantenerse.

“Pero si la decisión es subir el pasaje que solo hará disminuir más la demanda, entonces no vale la pena, porque subir pasajes solo sube más el déficit financiero de las troncales de buses. No vale la pena entonces. El aumento de salario de los conductores de buses no impacta la tarifa técnica si la nación ha decidió ayudar financieramente para que se cambie por tecnologías más eficientes los buses”, aclaró Petro.

Ante esto, el alcalde de Bogotá se pronunció, asegurando que el convenio de cofinanciación actual para buses eléctricos contempla un aporte nacional de 938.000 millones de pesos, y no el 1,5 billones al que se refirió el presidente.

“De esos recursos no recibiremos nada en el 2026. Empezarán a entrar en 2027 vía vigencias futuras y así gradualmente hasta el 2040. Este año no entrará nada”, señaló Galán.

No obstante, el mandatario distrital argumentó que si en verdad el Gobierno les da el aumento de los recursos que mencionó, se compromete a no subir el pasaje de Transmilenio, debido a que el panorama financiero de la ciudad cambiaría.

“Si esa plata entra este año al Distrito, cuente que con que no subiremos la tarifa de TransMilenio”, indicó el alcalde Bogotá.