La Alcaldía de Bogotá anunció este lunes 6 de abril que, en operativo conjunto con la Fiscalía y Policía Nacional, logró la captura de 23 integrantes de la banda ‘el Mesa’, catalogada como una de las más peligrosas de todo el país.

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Sin embargo, el alcalde Carlos Fernando Galán denunció que el fundador y cabecilla de esta banda no pudo ser capturado porque la Fiscalía General de la Nación le suspendió la orden por ser parte de la mesa de paz urbana de la cárcel de máxima seguridad de La Paz, en Itagüí.

“Hoy en Bogotá anunciamos que, gracias a la Dijín, a la Fiscalía y a la Policía de Bogotá, fueron capturados 23 miembros de la banda ‘El Mesa’, entre ellos 8 sicarios. Mientras tanto, el Gobierno Nacional nombra al cabecilla de esa banda como gestor de paz y le levanta la orden de captura por una negociación que no solo no tiene ningún resultado positivo, sino que es peligrosa e irresponsable”, dijo Galán en un video.

“Mientras que aquí se lucha contra esa banda, a nivel nacional, al jefe, un señor alias Montañero, le quitan la orden de captura y lo nombran gestor de paz. Así es muy jodido luchar contra la delincuencia en el país”, agregó el mandatario local.

Galán se refiere a Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias el Montañero, exguerrillero del Ejército Popular de Liberación (EPL), quien cofundó la banda ‘El Mesa’.

De acuerdo a lo difundido por la Policía y la Alcaldía de Bogotá, esta estructura criminal habría nacido en Bello, Antioquia y tendría presencia en otros departamentos como Caldas y Cundinamarca y en ciudades como Cartagena y Tunja.

Entre los capturados hay sicarios, coordinadores de microtráfico, expendedores de droga y extorsionadores, todos trabajando en el organigrama de ‘el Mesa’.

Sobre el ‘Montañero’, se sabe que ha sido capturado en múltiples ocasiones por delitos como tentativa de homicidio, tentativa de hurto agravado y calificado, cohecho, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y falsedad en documento público.