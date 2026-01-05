En la noche del domingo un joven de 20 años murió tras ser atacado a bala en el municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena. El crimen se presentó en la urbanización Simón Bolívar, donde la víctima, identificada como Erwin José Bonett Toro, caminaba por una vía cercana a su casa.

Según versiones preliminares, el hecho presentado en la carrera 46 con calle 18C, se desencadenó cuando dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron Bonett Toro sin previo aviso. El parrillero sacó un arma de fuego y le disparó en diferentes oportunidades, provocando que Bonett cayera herido sobre el pavimento.

Los gritos y el sonido de los disparos alertaron a los residentes del lugar, quienes salieron de sus viviendas para intentar ayudar a la víctima y, al mismo tiempo, avisar a las autoridades. A pesar de los esfuerzos de los vecinos, el joven ya no tenía signos vitales.

Unidades de la Policía Metropolitana de Santa Marta llegaron al sitio poco después del ataque para asegurar el área y realizar las labores pertinentes.

El cuerpo de Bonett fue trasladado posteriormente a la morgue de Medicina Legal, donde se espera que se entreguen más detalles sobre el caso.

