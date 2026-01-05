Las unidades de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería continúan desarrollando actividades de registro, control y verificación en establecimientos abiertos al público de la capital cordobesa, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente, la seguridad ciudadana y la sana convivencia.

Durante estas acciones los uniformados realizan la verificación de la documentación requerida para el funcionamiento legal de los establecimientos, así como el cumplimiento de las condiciones de salubridad e higiene, buscando prevenir riesgos para la salud de propietarios, trabajadores y clientes.

Igualmente efectúan el control del licor que se expende en la ciudad con el fin de evitar la comercialización de bebidas adulteradas que puedan poner en riesgo la salud de la comunidad. Además inspeccionan que no haya presencia de niños, niñas y adolescentes en lugares donde su permanencia está prohibida.

Policía de Montería/Cortesía

Otro de los aspectos evaluados por los uniformados es el control de los niveles de ruido, verificando que los decibeles permitidos no sean excedidos, con el propósito de prevenir afectaciones a la tranquilidad y el bienestar de los residentes de los sectores intervenidos.

“Estas actividades hacen parte de nuestra estrategia permanente para fortalecer la convivencia ciudadana, proteger la salud pública y garantizar que los establecimientos comerciales operen dentro del marco legal, respetando los derechos de todos los ciudadanos”, señaló el señor teniente coronel Ronald Hurtado, comandante operativo de seguridad ciudadana encargado.