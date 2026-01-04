En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena aprehendieron a dos sujetos, uno de ellos menor de edad, que tenían en su poder armas de fuego.

Leer más: Un muerto y un adolescente capturado en atentado con granada del ELN contra la Policía en Pelaya, Cesar

El primer operativo fue desarrollado en el sector Central del barrio El Pozón, donde fue capturado un sujeto de 35 años, que tenía un revólver con seis cartuchos para el mismo sin percutir y sin ninguna clase de documentación que acreditara su legalidad.

De igual forma, en actividades de registro y control, en el sector la Arrocera, del barrio Olaya Herrera, fue sorprendido un adolescente de 17 años, que escondía en la pretina del pantalón un revólver calibre 38 largo.

Le puede interesar: Dos calcinados y seis heridos tras volcamiento de microbús en la vía Riohacha-Paraguachón

Policía de Cartagena/Cortesía

Tanto ellos como las armas están a disposición de la Fiscalía. En el caso de los revólveres estos serán objeto de cotejo balístico, ya que las autoridades presumen que habrían sido utilizadas en viarios hechos de afectación a la seguridad ciudadana.

Lea acá: Cartagenera fallece en bombardeo de Estados Unidos en Venezuela durante operación contra Maduro

Sobre estos operativos el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, coronel Carlos Julio Esteban Blanco, dijo que “seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”.