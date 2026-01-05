Con corte a este lunes 5 de enero de 2026 el departamento de Sucre registra 21 quemados con pólvora, de los cuales cinco son menores de edad.

Pese a esa cifra, esta es la más baja en los dos últimos períodos de acuerdo con los reportes de las autoridades del sector salud, en tanto que para el tiempo comprendido entre diciembre de 2023 y enero de 2024 hubo 29 casos; mientras que en el de diciembre de 2024 y enero de 2025 fueron 23 los lesionados, y en este último de diciembre de 2025 y los primeros 5 días de enero de 2026 hay 21 lesionados.

Corozal, Toluviejo, San Marcos y Sincelejo son los que más quemados presentan en este período, pues cada uno de ellos tiene tres, mientras que en Sampués hay 2, y en los otros municipios de Morroa, San Benito, Chalán, Tolú, Majagual, Coveñas y San Onofre se representa un caso en cada uno de ellos.

Las autoridades del sector salud en Sucre, al igual que la Policía Nacional, mantendrán los operativos de control y prevención para evitar más lesionados con pólvora, al tiempo que instan a los padres de familia y a adultos a tomar en serio este tema.

De los 21 casos de quemados con pólvora en esta vigencia siete ameritan hospitalización.