El departamento de Sucre y su capital Sincelejo cerraron el 2025 con más homicidios que los registrados en el 2024, y en este nuevo año ya se registran cuatro crímenes.

Sincelejo, San Onofre y Sampués son los municipios en los que han ocurrido los homicidios.

El más reciente de los hechos de sangre ocurrió poco antes de las 10:30 de la mañana de este domingo 4 de enero en el barrio Santa Cecilia, zona sur de la ciudad de Sincelejo, a pocos pasos de la sede de la Cruz Roja y a un costado de la Troncal de Occidente.

Las primeras versiones dan cuenta que la víctima, preliminarmente identificada como Carlos Zapa, fue atacada a balazos por hombres que se transportaban en una motocicleta.

Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía adelanta los actos urgentes.

Este es el segundo homicidio que ocurre en la ciudad de Sincelejo en los cuatro primeros días del año. Además, la noche del domingo 3 de enero en la zona norte, entre los sectores de Campo Alegre y Villa Juana, se registró un atentado a balazos que mantiene con pronóstico reservado a un joven.

La víctima estaba en un lavadero de motos, donde labora, cuando le dispararon.

Lo mataron cuando tomaba ron

Casi en simultánea con este atentado en el norte de Sincelejo el domingo fue asesinado, a balazos, en el municipio de Sampués, Elkin Rodríguez.

El ciudadano, reporta la ciudadanía, se encontraba tomando licor en un establecimiento del corregimiento San Luis, cuando sicarios le dispararon.

Era nativo y residente en el corregimiento Sabanalarga, de Sampués.